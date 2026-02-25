$!Productores y transportistas advierten a FIFA sobre protestas durante el Mundial 2026 en México

Explicaron que para las fechas en que se disputarán partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, lo que generará acumulación de granos sin mercado.

“...es nuestro deber y responsabilidad informarles que el calendario de eventos de tan importante encuentro deportivo, se cruzará con las manifestaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos que, reconocidos en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista ANTAC, libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de los caminos en México”, destaca la misiva.

En una carta fechada el 25 de febrero de 2026, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola Peñaloza, las organizaciones señalaron que su movimiento busca defender la actividad productiva, la soberanía alimentaria y la seguridad en los caminos del país.

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista advirtieron a la Federación Internacional de Fútbol Asociación que sus protestas podrían coincidir con el Mundial 2026 en México, ante la crisis del campo y la inseguridad en carreteras.

Atribuyeron esta situación a políticas de importación que favorecen a grandes corporativos y afectan a productores nacionales, profundizando la dependencia alimentaria.

“Entendemos que ustedes no están obligados a conocer la situación por la que atravesamos los productores nacionales y los transportistas del país. Pero las circunstancias críticas nos colocan en la necesidad de informarles que para las fechas que contempla el calendario de juegos a realizarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, que se acumularán con la producción del ciclo anterior (primavera-verano) alcanzando volúmenes de millones de toneladas de granos que carecen de mercado, porque el gobierno sostiene una importación indiscriminada de estos bienes, favoreciendo a los grandes importadores y a reconocidos corporativos agro-financieros”.

Asimismo, denunciaron altos niveles de inseguridad en carreteras del país, donde, transportistas enfrentan robos de mercancías, asaltos y cobros por parte del crimen organizado, lo que convierte el tránsito por las vías en una actividad de alto riesgo.

“Para quienes somos transportistas, recorrer los caminos se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres que salen a trabajar de forma honesta, pues todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte de grupos del crimen organizado”.

Las organizaciones advirtieron que el país podría enfrentar un escenario de “convulsión”, marcado por producción agrícola sin precios, inseguridad en caminos y afectaciones generalizadas a la población.

Expresaron que, aunque reconocen la relevancia de la justa deportiva internacional, consideran necesario visibilizar la situación que enfrentan productores y transportistas, así como las condiciones económicas y de seguridad que impactan al país.

“Es lamentable que recibamos el mundial de fútbol en estas circunstancias. Pero no podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del TLCAN-TMEC, han impedido nuestro progreso, profundizan la dependencia alimentaria y están desplazando a los productores nacionales”, concluyeron.