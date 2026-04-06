$!Productores y transportistas bloquean totalmente la caseta de El Pisal en Navolato

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos, impidiendo el tránsito de automovilistas y unidades de carga. La medida forma parte de una serie de acciones emprendidas por el sector para exigir atención a sus demandas.

La circulación en la caseta de peaje El Pisal, ubicada a la altura del municipio de Navolato, fue cerrada completamente la tarde de este lunes por un grupo de productores agrícolas que, acompañados por líderes del transporte, decidieron intensificar sus acciones de protesta.

Esto ocurre tras 7 horas de manifestación en la caseta, en las que el tránsito se mantuvo libre sin cobrar peaje. Un par de horas que inició la manifestación el personal de la caseta activó las alarmas para ahuyentar a los manifestantes, sin embargo se mantuvieron en la toma de la caseta.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de autoridades ni sobre posibles acuerdos para liberar la vialidad, por lo que la circulación permanece completamente detenida, generando afectaciones a quienes transitan por esta importante vía.

La caseta de El Pisal es una de las tomadas en Sinaloa, pues también en Culiacán, Ahome, Angostura y Guasave hay manifestaciones activas pero estas con el pase libre de peaje.