Profeco identifica estaciones que le sacan más ganancia al litro de gasolina; aparece una en Culiacán

La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer el listado de estaciones de servicio que registraron las utilidades más elevadas en la venta de gasolina Magna durante la última semana de marzo de 2026, como parte de su monitoreo permanente del mercado.

La información fue presentada durante la conferencia matutina del Gobierno federal, donde el titular del organismo, Iván Escalante, explicó que los precios finales al consumidor pueden variar no solo por la marca, sino por los márgenes de ganancia que cada establecimiento aplica.

El análisis, elaborado con datos de la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, permite ubicar los puntos donde el combustible se comercializa con mayores utilidades, lo que impacta directamente en el gasto de los automovilistas.

De acuerdo con el reporte, varias estaciones en distintas entidades del país concentran los precios más elevados en gasolina regular, con costos cercanos a los 25 pesos por litro. Entre ellas se encuentran OXXO Gas, en Aguascalientes: 24.99 pesos por litro; OXXO Gas, en Querétaro: 24.99 pesos por litro; LaGas, en Yucatán: 24.99 pesos por litro; ONE, en Durango: 24.97 pesos por litro; Chevron, en Culiacán: 24.70 pesos por litro;

Shell, en Coahuila: 24.47 pesos por litro; G500, en Oaxaca: 24.37 pesos por litro; y Pemex, en Veracruz: 24.19 pesos por litro.

En estos casos, además del precio al público, se reportaron márgenes de ganancia que superan los 2 pesos por litro, lo que marca diferencias relevantes frente a otras estaciones del País.

Ante este panorama, Profeco reiteró la recomendación a los consumidores de revisar y comparar costos antes de cargar combustible, ya que variaciones mínimas pueden representar un impacto acumulado en el gasto cotidiano.

Asimismo, la dependencia señaló que continuará con la vigilancia del sector para detectar posibles abusos y fomentar condiciones más equitativas en la venta de combustibles.