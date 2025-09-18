$!Profesores de Villa Juárez piden a SEPyC clases virtuales por seguridad ante violencia

Profesores de primaria de la sindicatura de Villa Juárez y sus comisarías, en Navolato, se manifestaron este jueves en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para solicitar formalmente que se migre a la modalidad virtual por seguridad ante la violencia que azota a la comunidad.

Alrededor de 20 docentes expresaron sentir inseguridad pues desde que inició el ciclo escolar se han suscitado balaceras antes y durante el horario escolar.

“Venimos aquí a la Secretaría a hacer una petición a la Secretaria más que nada por seguridad de todos nosotros los maestros, alumnos y también de toda la comunidad de pedir clases virtuales en lugar de clases presenciales”.

“No dejamos de atender a los alumnos, los vamos a atender de manera virtual garantizando su derecho a la educación pero también nosotros queremos una garantía de nuestra integridad, de nuestra seguridad ya que en la comunidad de Villa Juárez se están presentando hechos a todas horas. Antes era común durante la madrugada, durante la noche pero ahora ya no. Ahora ya está siendo durante el día y pues tenemos por nuestra seguridad y por la de los niños”, expuso Alberto Hernández, maestro de la escuela primaria Sinaloa.