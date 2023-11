CULIACÁN._ Durante el presente ciclo agrícola será fundamental el programa de rescate y extracción de agua de canales, drenes y subsuelo, para subsanar la escasez de agua en las presas de Sinaloa, consideró Serapio Vargas Ramírez.

“Aún cuando estemos en 33.3 por ciento de las presas (almacenamiento), el tema del rescate y extracción del agua va a ser fundamental para salvar los ciclos, porque los mantos freáticos se fortalecieron y en el subsuelo va haber agua”, explicó el Diputado local por Morena.

Precisó que gracias a las aportaciones de agua en el subsuelo por la tormenta tropical Norma, podrá efectuarse el primer riego de siembras, que es el que necesita más líquido.

En ese sentido, indicó que desde el Congreso del Estado buscarán reforzar el presupuesto que destinarán para este programa.

“Nosotros lo que vamos a hacer es intentar subir el techo para el programa de rescate de agua, porque hasta ahorita este año fueron 14 millones (de pesos), el primer año fueron 7”, declaró Vargas Ramírez.

También mencionó que será importante implementar mecanismos que aseguren un ejercicio correcto de estos fondos, sobre todo en este ciclo agrícola ante la escasez de agua en las presas.

“Los estamos etiquetando y no se están ejerciendo, entonces necesitamos clarificar un mecanismo para que los recursos se ejerzan, porque no tendría caso estarlos etiquetando y que no se estén ejerciendo, más ahorita que el tema del rescate o la extracción del agua va a ser tan importante”, señaló el Diputado.

Acerca de este plan de rescate de agua, desde el Gobierno del Estado aseguraron que ya lo tenían trabajado de manera que permitiría el riego de 120 mil hectáreas.