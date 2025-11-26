$!Programa de siembra de alevines en Culiacán está cerca de la meta con un 85%

“El plan mínimo es hacer de cuatro o cinco torneos en 2026, en lo que respecta a la pesca deportiva y del tema de los alevines, esperamos que aumente considerablemente para el próximo año programa”, señaló Ríos Hernández.

El proyecto, que inició formalmente el 15 de agosto de 2025 en la Presa Sanalona, ha mostrado un crecimiento constante desde su inicio en 2018.

El programa de siembra de alevines en el municipio de Culiacán ya está cerca de la meta que se fijó este año con 2 millones 300 mil, pues el avance a la fecha, es de un 85 por ciento, el director de Pesca y Acuacultura, Guadalupe Ríos Hernández.

La repoblación se ha centrado exclusivamente en alevines de tilapia, a petición de los pescadores y las cooperativas para ser un apoyo para sus familias.

El programa es descrito como social y con el objetivo de apoyar atendiendo a todos los pescadores tanto de presas, como de bahías, acuacultores, nutricultores y almejeros. “El programa es meramente social, sembramos vida”, señaló.

Para el próximo año, se contempla que el programa de alevines aumente considerablemente, además de mantener la repoblación enfocada en presas, diques, bordos y lagunas, la Dirección de Pesca impulsará un programa de siembra de ostión.

Con la creación del nuevo municipio de Eldorado, Culiacán se quedó con una pequeña franja costera, que también se incluirá dentro de sus programas, especialmente Cospita, una bahía que pertenece a la sindicatura de Baila.

“La pesca del camarón este año en alta mar no fue muy buena que digamos, pero a la gente le fue bien, no como quisieran, pero le fue bien. En el caso de Cospita, ahí se produce un muy importante número de capturas de pargo, robalo, de corvina, almejas, ostión, tiburón y mantarraya”, dijo.

La realización del programa cuenta con apoyo técnico y monitoreo por parte de instituciones como el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Pesca, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y Comisión Nacional del Agua, con lo que aseguran las condiciones técnicas adecuadas para los peces.