Programa Decide concentra propuestas de más de 4 mil estudiantes de Sinaloa para prevenir adicciones

Autoridades educativas entregaron 10 de 31 guías preventivas tras la intervención del programa preventivo Decide “Yo sí digo no”, según anunció el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Estas escuelas se ubican en polígonos de riesgo por violencia de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato, Navolato, Culiacán y Eldorado y el universo de influencia es de 4 mil 321 estudiantes.

Durante el acto de entrega, la titular del Ceprevsin, Thania Karina Parra y Parra, resaltó que no se trata de un documento elaborado con base en la teoría, sino que es el concentrado de las acciones que los propios estudiantes proponen que se realicen en sus planteles escolares para prevenir el consumo de drogas.

Este es un modelo integral llamado Decide, que parte de escuchar la reflexión a la que han llegado las niñas, niños y adolescentes luego de participar en este programa.

Para llegar a este punto, los planteles son intervenidos durante aproximadamente tres meses, en colaboración interinstitucional entre Sesesp, Secretaría de Educación Pública y Cultura y Sociedad Educadora AC.

Lo que más suelen pedir los estudiantes de sexto de primaria y de los tres niveles de secundaria son videovigilancia, revisión de mochilas y acompañamiento psicológico.

Este año no todo fue solicitudes a sus maestros, directores y padres de familia, sino que también ellos mismos acordaron compartir con sus compañeros y compañeras de otros grados escolares el conocimiento que adquirieron gracias a Decide.

Los implementadores de este programa preventivo y la propia titular de Ceprevsin coincidieron en que lo más gratificante de esta etapa es el diálogo y la retroalimentación de lo que se vio, lo que se aprendió entre autoridades educativas y los cambios observados en niñas, niños y adolescentes.