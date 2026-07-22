Programa Decide reduce intención de consumir alcohol y vapeadores entre estudiantes, asegura Gobierno de Sinaloa

El programa preventivo Decide logró reducir la intención de consumir alcohol y vapeadores entre estudiantes de primaria y secundaria en Sinaloa, al reportar una disminución significativa en los indicadores tras concluir las sesiones impartidas durante el ciclo escolar 2025-2026, según el Gobierno estatal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con Sociedad Educadora A.C. y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, este ciclo escolar fueron atendidos 5 mil 439 alumnos, con lo que el programa suma 34 mil 106 beneficiarios desde su implementación en 2022.

Previo al inicio de las actividades, los diagnósticos aplicados a los estudiantes revelaron que el 26 por ciento tenía intención de consumir alcohol y el 22 por ciento manifestó intención de utilizar vapeadores. Al concluir las 12 sesiones del programa, esos porcentajes disminuyeron a 9.6 y 7.9 por ciento, respectivamente.

La directora del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, Thania Karina Parra, explicó que Decide está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 15 años, mediante sesiones semanales con actividades lúdicas enfocadas en fortalecer la toma de decisiones y prevenir el consumo de sustancias.

Aseguró que la estrategia ha mostrado resultados positivos al generar confianza entre los estudiantes y facilitar el aprendizaje sobre los riesgos físicos, emocionales y sociales asociados al consumo de alcohol, tabaco y vapeadores.

La coordinadora del programa, Karina Gil, destacó un caso registrado en Culiacán, donde un estudiante de secundaria que ya presentaba adicción al vapeador decidió dejar de consumir tras participar en el programa y solicitó apoyo para lograrlo.

Las autoridades informaron que, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el programa Decide continuará expandiéndose a más escuelas primarias y secundarias del estado con el objetivo de fortalecer la prevención de adicciones desde edades tempranas.