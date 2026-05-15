Programa IMSS Bienestar tiene un balance positivo en Sinaloa: Gobernadora Yeraldine

Culiacán, Sinaloa, a 15 de mayo de 2026.- La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde dio a conocer que la reunión que sostuvo este jueves en Palacio Nacional con la presidenta de la República, Claudia Shienbaum Pardo, para revisar los avances del Programa IMSS Bienestar, arrojó un balance positivo de este programa en el estado, y adelantó que en breve se incrementará el equipamiento de computadoras y de materiales para las Unidades de Salud que fueron incorporadas a este modelo de atención médica, universal y gratuita.

Entrevistada por los representantes de los medios de comunicación, previo a la entrega de la medalla “Maestro Rafael Ramírez”, como parte de la conmemoración del Día del Maestro, la gobernadora Yeraldine respondió que el balance que se presentó ayer en Palacio Nacional fue muy positivo.

“El día de ayer nos trajimos un balance positivo en el tema del IMSS Bienestar, en Sinaloa vamos muy bien; los hospitales y clínicas que se trasladaron al IMSS Bienestar ya cuentan con médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, aunque aún siguen pendientes algunas cosas”, dijo.

Precisamente, en respuesta a ello, informó que durante la reunión en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Sheinbaum, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, se les informó a las 24 gobernadoras y gobernadores, que iniciará un programa de equipamiento de computadoras y materiales para los hospitales y Unidades de Salud.

“Ayer nos explicaron que se van a equipar con computadoras y materiales a estos IMSS Bienestar en el estado, hay tres fases, Sinaloa entra en la segunda fase para equipamiento”, explicó.

En cuanto al tema de abastecimiento en medicamentos, la gobernadora del estado dijo que está bien, pues se cuenta con 531 rutas de medicamentos en el estado.

Por otra parte, al ser cuestionada por los comunicadores, si tuvo oportunidad de platicar en privado con la presidenta de México, la gobernadora respondió que se trató de una reunión de trabajo a la que asistieron las gobernadoras y gobernadores cuyos estados se sumaron al programa IMSS Bienestar.

“Solamente vimos el IMSS Bienestar, la saludé, me acerqué a ella, platiqué en el tema de Sinaloa; sigue respaldando a nuestro estado, en cualquier tema, de salud, de seguridad pública, en temas de maestros, y solamente agradecerle por el apoyo que nos ha brindado aquí en el estado de Sinaloa”, precisó.