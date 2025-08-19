Programa ‘Laboratorio en tu Clínica’ llegaría a Sinaloa en último trimestre del año

Entre los meses de octubre y diciembre del 2025 llegaría a Sinaloa el programa de salud federal “Laboratorio en tu Clínica”, impulsado por el IMSS-Bienestar para facilitar los servicios de tomas de muestra como sangre y orina.

La estrategia consiste en ofrecer servicios de muestras de laboratorio en los centros de salud y de ahí enviarlos a través de personal de Correos de México, a laboratorios especializados para que los pacientes no hagan el traslado.

Actualmente, se encuentra operando en el Estado de México, y para finales de agosto entraría en marcha en la Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo y en Baja California Sur.

Según la programación presentada por Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, para el 15 de septiembre iniciará el programa en Colima, mientras que para el último trimestre del año comenzará en el resto de estados integrados a este esquema de salud.

Entre octubre y diciembre se aplicará esta estrategia en Baja California, Tabasco, Morelos, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.