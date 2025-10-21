$!Programa Libros libres entrega 300 libros con zonas de lectura a universitarios

Como parte del programa Libros libres, la Dirección de Editorial de la Universidad de la Autónoma de Sinaloa compartió más de 300 libros de todas las áreas del conocimiento con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura en la comunidad universitaria.
La doctora Azucena Manjarrez Bastidas, directora de Editorial UAS, informó que en este inicio se aplicará el programa en los espacios de la Dirección de Deportes y en siete unidades académicas del campo de humanidades poniendo a su alcance libros gratuitos en distintos espacios de la institución.
“Todo el área de humanidades y deportes es la primera parte de este programa, Libros libres, que incluso le pusimos aquí unas indicaciones, lee este libro y después regrésalo para que el libro tenga una circulación y la idea es que los libros salgan también de las bibliotecas, salgan de las bodegas, salgan de donde se hagan, se publican los libros de la Dirección Editorial que tengan un mayor alcance, que estén a la mano de todos, la idea es que llegue a todas las áreas educativas de la universidad”, mencionó.
Indicó que en el futuro se realizará la segunda liberación de libros con el interés de cubrir a todas las unidades académicas y dependencias de la institución, así mismo compartió que, este proyecto también llegará a los espacios universitarios en las ciudades de Los Mochis y Mazatlán.
En la inauguración hizo acto de presencia José de Jesús López Arellano, conocido como el “Chuyín” López, deportista de la UAS, además de Marisol Mendoza Flores, de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, el director de Bibliotecas, Joel Cuadras, así como de unidades académicas anteriormente mencionadas dieron inicio la apertura de la zona dedicada a Libros libres.
La subdirectora de la Dirección General de Deportes, doctora Itzel Manjarrez Bastidas, aplaudió esta iniciativa que permitirá a deportistas y estudiantes fomentar su interés por la lectura, enfatizando que esta es fundamental para un desarrollo íntegro de los jóvenes universitarios.
“Contentos también porque hay libros publicados en la UAS de deportistas universitarios, entre ellos nuestro boxeador “Chuyín” López, que lo invitamos a que estuviera presente en la entrega de estos libros; invitarlos a que se sienten aquí a la Dirección de Deportes, lean libros y que compartan Libros libres”, agregó.
Durante la inauguración oficial, con la colocación de una decena de libros en espacios de deportes y en la alberca olímpica, se procedió también a depositar una amplia variedad de obras en las Facultades de Educación Física, Informática, Antropología, Comunicación, Historia, Filosofía y Letras, así como en Estudios Internacionales.