$!Programa Libros libres entrega 300 libros con zonas de lectura a universitarios

Como parte del programa Libros libres, la Dirección de Editorial de la Universidad de la Autónoma de Sinaloa compartió más de 300 libros de todas las áreas del conocimiento con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura en la comunidad universitaria.

La doctora Azucena Manjarrez Bastidas, directora de Editorial UAS, informó que en este inicio se aplicará el programa en los espacios de la Dirección de Deportes y en siete unidades académicas del campo de humanidades poniendo a su alcance libros gratuitos en distintos espacios de la institución.

“Todo el área de humanidades y deportes es la primera parte de este programa, Libros libres, que incluso le pusimos aquí unas indicaciones, lee este libro y después regrésalo para que el libro tenga una circulación y la idea es que los libros salgan también de las bibliotecas, salgan de las bodegas, salgan de donde se hagan, se publican los libros de la Dirección Editorial que tengan un mayor alcance, que estén a la mano de todos, la idea es que llegue a todas las áreas educativas de la universidad”, mencionó.

Indicó que en el futuro se realizará la segunda liberación de libros con el interés de cubrir a todas las unidades académicas y dependencias de la institución, así mismo compartió que, este proyecto también llegará a los espacios universitarios en las ciudades de Los Mochis y Mazatlán.