Programa para regularizar vehículos con adeudo en Sinaloa se extiende hasta el 31 de diciembre: Cárdenas Mellado

El director del Servicio de Administración Tributaria en Sinaloa, José Carlos Cárdenas, informó que, gracias al buen recibimiento del programa “Ponte al Corriente”, que ha regularizado a cerca de 50 mil vehículos con el pago único de 6 mil pesos, y en apoyo a la economía familiar, el periodo de vigencia del programa se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.

“Informar que, el programa de ‘Ponte al Corriente’, va a seguir vigente lo que es todo diciembre hasta el día 31”, precisó.

El titular del SATES, detalló que la suma recaudada en el periodo del Buen Fin ascendió a 244 millones, beneficiando a más de 191 mil ciudadanos, quienes tuvieron un ahorro de 363 millones de pesos, gracias al programa de descuentos implementado por el Gobierno del Estado.

El programa “Ponte al Corriente” permite a las y los propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores, con adeudos de hasta 40 mil pesos, ponerse al corriente mediante un pago único de 6 mil pesos, incluyendo calcomanía y canje de placas.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta contribución, el monto puede pagarse en 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Por ello, se invita a las y los contribuyentes a acudir a oficinas, colecturías o módulos de recaudación en los 20 municipios o en línea a través del portal ciudadano.sinaloa.gob.mx.