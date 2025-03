Prohibición de nepotismo electoral dará más legitimidad a la política: Inzunza

CULIACÁN._ La reforma constitucional que prohibe el nepotismo electoral le dará mayor prestigio y legitimidad a la vida política de México, aseguró el Senador de la República por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.

El Legislador de Morena refirió que la reforma aprobada por el Senado este 25 de febrero representa un logro importante, ya que aunque estas restricciones estaban en leyes que regulan el servicio público, no estaban plasmadas en materia electoral.

“Aquí el logro es muy importante. Ya está en la Constitución, bueno, una vez que la colegisladora, la Cámara de Diputados la apruebe, estará en la Constitución, y que la aprueben los congresos de los estados la mayoría.

“Ya está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluso en el Código Penal como falta y como delito el nepotismo”.

“Será un reforma que implicará que la política tendrá más legitimidad, más prestigio. Desde el momento cuando se promueven las aspiraciones de una persona que tiene vínculos de consanguinidad o de afinidad o cónyuge, pues es obvio que se rompen las características de equidad de la contienda”, declaró.

El Senador, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que respaldaron la idea de aprobar sin modificaciones la propuesta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien sugirió que se aplique a partir del proceso electoral 2027.

Sin embargo, explicó que tuvieron que cambiar la entrada en vigor y posponerla hasta 2030, como parte de los acuerdos que alcanzaron dentro de la bancada de Morena, liderada por Adán Augusto López Hernández.

“Nosotros estamos, desde luego y sin reservas, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el tema ahí fue una reserva que se presentó ante el Pleno porque es una reforma constitucional y se requiere una mayoría calificada”, añadió Inzunza Cázarez.

Yo no los designé, defiende

El Senador fue cuestionado en torno a que en la administración pública de Sinaloa figura su hermano, Santiago Inzunza Cázarez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado; y su hermana, Aída Inzunza Cázarez, Magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Recalcó que no estuvo involucrado en el nombramiento de ninguno de sus familiares que ostentan un cargo público.

“Yo no los designé a ellos, ese es el punto. El punto está claro de qué significa el nepotismo. Yo no los designé a ellos, si yo los hubiera designado a ellos, hubiera intervenido en esa designación, estaría incurriendo en ello, pero eso no ocurrió”, respondió el Senador.