CULIACÁN._ El aumento de la proliferación de moscas en Culiacán es a causa de la sequía que agrava al estado y por el manejo deficiente de la recolección de basura, señaló Joel Gerardo Retamoza López, Presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense.

El ambientalista hizo un llamado a la siguiente administración del Gobierno Municipal, de encontrar mejores medidas para eficientar la recolección de basura en Culiacán.

El Presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense mencionó que una de las causas es la sequía por el cambio climático, ya que al tener altas temperaturas provoca que en los ríos escasee el agua y queden charcos que a los días provocan esta plaga.

“Se sabe que con el cambio climático lo que ha provocado también la proliferación de estos mosquitos, con ello las enfermedades que acarrean ellos con las picaduras de los mocos, como es el caso del dengue y de otras enfermedades que son transmitidas por los moscos”.

De la misma manera con la suciedad que hay en la ciudad, ya que después de tres días en la basura de un hogar la larva de la mosca ya es adulto, por lo que pasando el tiempo la plaga se perpetúa si no se depositan los residuos en el lugar correspondiente.

“La proliferación de moscas, mosquitos, se debe a la suciedad. Generalmente cuando se organizaba la recolección de la basura en los hogares, se tenían días para recoger la basura y se decía que eran tres días”.

“Cada tercer día pasaba el carro a recolector a recoger la basura porque se sabía que al tercer día la larva de la mosca ya se convertía en adulto y esto, el crecimiento de la mosca es geométrico, exponencial, y cada uno de ellos hace su huevecillo y va proliferando cada vez la mosca”, comentó.

Retamoza López comentó que el problema está en todos lados, como en los ríos, arroyos, terrenos baldíos y en las afueras de la ciudad, ya que argumentó que por esos lados las personas crían ganado y los desechos de los animales también son una de las causas de proliferación de la plaga.

“Todos los tiraderos de basura que tienes a las orillas de los ríos, arroyos, terrenos baldíos; todo eso provoca la mosca, incluso, el agua estancada de los ríos también produce la mosca en los corrales, en los rastros también hay producción de mosca”.

“Viendo los problemas climáticos que hemos tenido, a los problemas de la sequía, que también de alguna forma vienen relacionado también con la proliferación también de las moscas, que unos lugares que no hay que los ríos o los arroyos haya corriente de agua. Entonces el agua estancada también produce esa mosca”, indicó.

Joel Gerardo señaló que el problema se extiende gracias a que se vive en una ciudad sucia, con menos opciones para el buen manejo de residuos y la deficiencia de la recolección de basura.

“La ciudad está sucia, o sea que tenemos tiraderos en materia orgánica, de desperdicios de hortalizas, de tomates, de cebollas, o sea que se tiran y eso hace que proliferen la mosca”.

“Seguramente debido a todo esta situación, cada vez va a ir en aumento la proliferación de la mosca y no tan sólo de la mosca, también de los mosquitos, de los zancudos, pero que estos se proliferan de acuerdo al agua encharcada que se tiene”, expuso.

El ambientalista dijo que en el caso de los mosquitos que traen consigo enfermedades como el dengue, no hay un aumento en su multiplicación, ya que el Ayuntamiento de Culiacán se ha empeñado en crear campañas de descacharrización que mitiguen la problemática ciudadana.

Sin embargo, Retamoza López reiteró que el sistema de recolección de basura no es el indicado para Culiacán y que se necesita actuar enseguida, debido a que estas contienen un cargamento de bacterias que transmiten diferentes grados de enfermedades, desde el cólera hasta la salmonella.

“Tenemos una recolección de basura que no es el apropiado, es decir, que no se recolecta la basura que se genera. En algunos lugares la basura van y la tiran en donde no corresponde y esa basura que se tira y que una de ellas es materia orgánica, eso es lo que produce el mosco”.

“Creo que si tuviéramos un sistema bueno de recolección de basura, de alguna manera esto limitaría la proliferación de la mosca”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado para la próxima administración de Culiacán, que encuentren mejores medidas para eficientar la recolección de basura, que limpien y desazolven canales y ríos y seguir con las campañas de descacharrización.

Una de las cosas de la proliferación de las moscas, por ejemplo en las ciudades, es el recolectar la basura ahora, o sea, diariamente, o sea que no falle la recolección de la basura y que esta sea enviada de los rellenos sanitarios y que de alguna manera las campañas de sanitización que tienen que realizarse, también en donde hay basura, en los baldíos, en las orillas de los arroyos, pues que se tiene que recoger”, dijo.

“Las vamos a tener año con año todo eso, entonces necesitamos establecer lo que se llaman las medidas de adaptación al cambio climático, porque el cambio climático vino para quedarse, o sea, no se va a ir. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a todos estos cambios que van a sufrir el medio ambiente, los ecosistemas y que de alguna manera va a afectar al humano”, manifestó Joel Retamoza.