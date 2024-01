La Jueza Rosario Adriana Gerardo Sánchez autorizó la extensión de dos meses en la investigación complementaria contra Jesús Estrada Ferreiro, ex Alcalde de Culiacán, por el presunto arrendamiento ilegal de 40 camiones de basura a 117 millones de pesos.

El ex Presidente Municipal fue vinculado a proceso 974/2022 el 20 de octubre del 2023, junto a seis ex integrantes de su gabinete, y aquella ocasión dieron dos meses de plazo para la investigación, ese término culminó el 20 de diciembre.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó tres meses de plazo, y explicó a la Jueza que están pendientes de recibir respuesta a dos solicitudes de información sobre las empresas Casanova Vallejo y Grin Leasing.

La Jueza no accedió a esta petición debido a que las solicitudes se hicieron desde el 29 de noviembre del 2023, y tres meses adicionales serían excesivos.

Desde la parte acusada, abogados e imputados recriminaron que el proceso de indagación se ha extendido más de un año, ya que el 17 de octubre del 2022 vincularon a proceso por primera vez en esta causa, aunque luego quedó invalidada por un amparo federal.

Lo requerido por Fiscalía es para conocer si hubo pagos entre estas dos empresas.

En la acusación de esta causa, el ente explicó que el Ayuntamiento de Culiacán firmó el contrato con la empresa Ketzer para rentar los camiones. Ketzer habría cedido los derechos del acuerdo a Grin Leasing, que finalmente rentaba las unidades a Casanova Vallejo.

En ese sentido, Estrada Ferreiro manifestó que lo hecho por las empresas es ajeno a lo que pudieran haber hecho desde el Ayuntamiento de Culiacán, y expresó su inconformidad con la extensión del plazo.

Además del ex Alcalde, están ligados Othón Herrera y Cairo Yarahuan, ex Secretario del Ayuntamiento de Culiacán; Alejandro Amézquita Villaseñor, ex Oficial Mayor; las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra, Angelina Marisela Gutiérrez González; Issel Guillermina Soto González, ex Tesorera; y Raúl Alcántar Kondo, ex Director de Egresos y Presupuesto.