$!Promete Alcaldesa de Culiacán que Kevin AMF no interpretará temas con contenido explícito

En ese sentido, reconoció que algunas canciones del intérprete contienen letras controvertidas, pero aclaró que no todo su catálogo incluye ese tipo de contenido.

Indicó que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con el equipo del cantante para acordar el repertorio y evitar interpretaciones con lenguaje explícito o contenido inapropiado.

El cantante culiacanense, identificado con el género de corridos y regional urbano, fue confirmado como artista estelar del evento luego de que “Xavi” cancelara su participación por cuestiones de agenda.

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, aseguró que el concierto de Kevin AMF en la inauguración del Mundialito Culiacán 2026 será cuidadosamente supervisado para garantizar que el espectáculo sea completamente familiar.

“Estamos muy en coordinación con el equipo de trabajo también del artista para tener controlado esta parte de que todas sus letras, no todas sus letras, son con este lenguaje tan explícito, sabemos que puede darnos un buen show cuidando siempre el que no se haga”.

La Alcaldesa explicó que la cancelación del intérprete originalmente programado no ocurrió únicamente en Culiacán, sino también en otros estados del País.

Ante ello, el Ayuntamiento optó por invitar a Kevin AMF, a quien describió como un joven talento originario de la capital sinaloense.

“No fuimos el único Estado, tenemos conocimiento, en el que se hizo cancelación, también en otros estados del País. Entonces, se optó por Kevin, que pues es un artista, un talento culiacanense, un joven”, expresó.

Ramos Villarreal subrayó que el principal objetivo es preservar el carácter familiar del evento, ya que en el torneo participarán más de 900 niñas y niños integrados en 48 equipos.

“Nada más sí quiero aclararles que sí estamos teniendo todo el cuidado para que El Mundialito pues es totalmente familiar”, afirmó.

Ramos Villarreal también informó que los boletos para la inauguración serán gratuitos.

Explicó que primero se entregarán a los padres de familia y a las niñas y niños participantes, y posteriormente al público en general.

La distribución podría realizarse a partir del viernes en el patio del Ayuntamiento, aunque la información será confirmada a través de los canales oficiales del Gobierno municipal.

La inauguración del Mundialito Culiacán 2026 se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en el Estadio Dorados, donde arrancará el torneo infantil con la participación de 48 equipos de distintos sectores del municipio.