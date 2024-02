El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que en su administración se ha atendido el esquema de comercialización de maíz y trigo, diseñado en colaboración del Gobierno Federal ante la inquietud del sector agrícola que acusó bajos precios de sus cosechas.

El Gobernador señaló que se adquirieron cerca de 800 mil toneladas de maíz, pero si todavía hay algún pequeño productor que falte, se le comprará su grano.

“Ya llegamos a comprar 800 mil toneladas, hemos comprado a 23 mil productores, nadie nos puede acusar de que estamos desentendidos de los productores; si viene uno, mis respetos, nada más que demuestre que efectivamente no le han pagado porque hay demora de nosotros, por favor, no nos maten el crédito de haberle comprado a alrededor de 23 mil productores su cosecha, a 23 mil familias, en general, de la gente más pobre en el campo; entonces no tenemos ningún sentimiento de culpa, al contrario, yo me siento muy contento porque hemos podido comprarle la cosecha a 23 mil productores, y si alguien demuestra que tiene derecho se le compra”, reiteró.

Estos comentarios fueron realizados por el Gobernador en relación a una manifestación pequeños productores que acusan no se les han pagados su cosechas que entraron en el esquema de comercialización del maíz y trigo diseñado por Segalmex.

El Gobernador Rubén Rocha Moya precisó que a la fecha ya se ha comprado su maíz a 23 mil productores que sembraron hasta 15 hectáreas.

El mandatario estatal abordó este tema durante su Conferencia Semanera, a pregunta de los medios de comunicación, y al respecto informó que de un volumen inicial estimado en la compra de 500 mil toneladas, ya se amplió hasta las 800 mil toneladas, con la finalidad de que ningún pequeño productor de menos de 15 hectáreas quede fuera del programa de comercialización, por el que su gobierno ya pagó alrededor de 4 mil millones de pesos.

El Gobernador Rocha Moya advirtió que existen casos donde las bodegas no han pagado a los productores a quienes les recibió su cosecha, pues explicó que en este esquema de compra el Gobierno del Estado entrega el dinero a las bodegas, para que éstas a su vez lo liquiden a los productores, pero lamentó que algunos bodegueros demoran los pagos para generar desesperación a los productores y pagarles por debajo del precio acordado que fue de 6 mil 965 pesos por tonelada.