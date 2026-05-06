Promete Gobernadora de Sinaloa atención a colectivos de madres buscadoras

La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde informó que giró instrucciones para atender a los colectivos de madres buscadoras en Sinaloa, a través de la Secretaría General de Gobierno.

Señaló que el encargado del despacho de la dependencia, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, dará seguimiento a las demandas de estos grupos, con quienes, dijo, ya existe conocimiento previo sobre sus necesidades.

“Se ha dado la se ha dado la instrucción que se atienda a los grupos de colectivos de madres buscadoras aquí en el estado de Sinaloa. Se va a seguir trabajando desde la Secretaría General de Gobierno por medio del encargado del despacho y ya tiene la instrucción para que atienda esta necesidad”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que durante su etapa al frente de esa Secretaría General de Gobierno sostuvo reuniones con los colectivos, por lo que conoce sus peticiones.

“(las necesidades) las entiendo porque estuve desempeñando la Secretaría General y sé cuáles son las peticiones de ellas”, dijo.

Añadió que algunos planteamientos ya están en proceso de resolución, aunque aseguró que continuará el trabajo conjunto.

“Algunas cosas se están resolviendo, pero vamos a seguir trabajando de la mano con ellas”, afirmó.