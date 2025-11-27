Promete Rocha Moya rehabilitación física y tecnológica de penales de Sinaloa para 2026

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya anunció que preparan una inversión para 2026 destinada a los penales de Sinaloa, que contempla trabajos de rehabilitación física, incorporación de tecnología y fortalecimiento del personal penitenciario.

Señaló que la decisión no provino de solicitudes de los centros, sino de la necesidad detectada por su administración ante el rezago que enfrenta el sistema penitenciario.

“Es una cantidad importante. Es que necesitan mucho los penales. Necesitamos pegarle una cirugía mayor”, subrayó.

Los penales que recibirán atención serán el de Aguaruto, en Culiacán; el de El Castillo, en Mazatlán; y el de Goros II en Ahome.

“Yo lo que voy a hacer es es plantear lo que lo que yo puedo hacer y creo que vamos a hacer algo importante ahí, en los penales, particularmente el penal de Aguaruto, el de Castillo de Mazatlán, y Goros”.

“Vamos a ver su rehabilitación física, en realidad están superadas pero también tenemos que ver una serie de elementos de tecnología.”

Rocha aseguró que también se incrementará el salario de los custodios y que se ampliará la plantilla con nuevas contrataciones, aunque no adelantó cifras.

“Vamos a incrementar las en salario custodios.”

“Vamos a incluso ampliar, vamos a contratar más custodios. No les digo qué tanto, les voy a decir luego para darles el conjunto de las cosas”.

Detalló que estos compromisos serán anunciados formalmente en próximamente como parte de la programación para 2026.