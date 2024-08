A más de un mes de lanzar llamado al Gobierno de Sinaloa para gestionar y permitir un aumento en las tarifas de cobro en el transporte público urbano, el Gobernador Rubén Rocha Moya prometió que, aparentemente, nos atendería el día 3 de septiembre, señaló José Guadalupe Quintero Vega, líder de Permisionarios y Concesionarios de Minibuses Blancos en Culiacán.

Quintero Vega explicó que para acordar la cita abordaron al mandatario estatal en un evento realizado en Palacio de Gobierno quien designó al subsecretario de Gobierno para agendar el día, sin embargo, no les dieron una hora específica.

“(Estaríamos) los dirigentes de las diferentes alianzas y los federativos (...) no nos han dicho nada aún, ahorita lo abordamos antes de que llegara (al evento), le dio la instrucción al subsecretario Adolfo Jiménez, nos dijo que sí, pero una hora no nos han dado, esa es la incertidumbre que hemos que una hora no nos han dado”, indicó.

De darse la plática, los temas versarían en el tema de la absorción del 85 por ciento del descuento a estudiantes, así como el aumento en el costo de mantenimiento por el uso del aire acondicionado en las unidades, mismo que pasó a ser una necesidad.

“Sabemos que él declaró que el estudiantado no se mueve, la Ley dice que debe de ser el 50 por ciento, nosotros estamos dando cerca del 85 por ciento de descuento y lo estamos absorbiendo totalmente”.

“Los incrementos nos están matando, el costo de los aires acondicionados que es una de las necesidades primordiales de la gente aumenta muchísimo el costo se operación el aire acondicionado.”

También, señaló, se trataría la cuestión de la reducción en la tarifa a personas con problemas motrices o discapacidad visual a las que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias expide credenciales, pues han notado un aumento en la entrega de éstas que algunas veces no son solamente para personas con discapacidades motoras o visuales como se había acordado en un primer momento.

“Lo que pasa es que en los acuerdos del DIF, decían que era el descuento para las personas con discapacidades motoras o visuales, digamos que hemos detectado credenciales (...) de una señora, por ejemplo, lo que tiene la señora es fibrosis, después de la pandemia pues muchas personas tenemos fibrosis por los medicamentos que nos estuvimos tomando”.

“Entonces, hoy en día DIF expide las credenciales que hace el descuento total al transporte urbano y que nosotros lo estamos absorbiendo totalmente, entonces hemos detectado personas que por una fibrosis, por cualquier cosa se le otorga credencial el DIF, ya son acreedores al descuento que nosotros damos y ellos tienen pronosticados 65 mil credenciales, costo cero.”

“Entonces, si sabemos que no dan las tarifas, y sabemos que el estudiantado no se va a mover parte de nuestra petición es al menos estar en lo que se está soltando de esas credenciales, tener un padrón, a quién. O sea, si no hay incremento al menos poder organizar lo que tenemos porque son demasiados descuentos que hacemos y lo absorbemos nosotros totalmente”.

Precisó que esta conversación sería para llegar a un acuerdo en el que se pueda seguir apoyando a ambos sectores sociales, sin que esto resulte una pérdida para el gremio transportista, ya que actualmente esto representa un costo mensual para los transportistas de 8.5 millones de pesos.