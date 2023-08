CULIACÁN._ En el marco del festejo del Día del Servidor Público, el Gobernador Rubén Rocha Moya prometió visitar las oficinas gubernamentales para atender peticiones de los trabajadores estatales.

La celebración, organizada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, se realizó en el salón FigloStase este miércoles.

En el evento estuvieron presentes también el dirigente del Stase Michel Benítez Uriarte; la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz; el Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; y el subsecretario de Administración, Juan Carlos Vizcarra Estrada.

“Tienen razón cuando les dicen que ustedes son la cara amable y por lo que se hacen las cosas en el gobierno, normalmente los funcionarios no sabemos muchas cosas que ustedes saben, nos sacan del atolladero, nos ayudan a resolver las cosas. Si no fuera por ustedes no funcionaría el aparato del Gobierno estatal, por eso les agradezco infinitamente su condición de trabajadores públicos”, dijo.

“Les agradezco muchísimo ese compañerismo que me muestran, y yo soy su compañero de trabajo, no soy otra cosa, soy solo uno más de los que le sirven al pueblo de Sinaloa; de tal manera que nos vamos a seguir entendiendo”.