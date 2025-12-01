Promete SADER que en 10 días se publicarán reglas para pago de trigueros sinaloenses

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que en un lapso máximo de 10 días finalmente publicará la mecánica operativa y abrirá la ventanilla para cubrir los adeudos que mantiene con los productores de trigo de la cosecha otoño–invierno 2024-2025.

El anuncio se dio durante una reunión en Ciudad de México entre funcionarios federales y el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, quien volvió a subrayar que, con el nuevo esquema de pagos, se estará cubriendo el 100 por ciento de los productores de trigo sinaloense.

Atribuyó este avance a las gestiones del Gobernador Rubén Rocha Moya, y recordó que el Estado ya aportó un apoyo adicional de 400 pesos por tonelada, lo que representa una erogación de 80 millones de pesos.

Por parte de SADER, el director general de Valor Agregado y Comercialización, José Adolfo Zepeda Zepeda, reiteró el compromiso y explicó que en esos mismos 10 días se dará a conocer la mecánica operativa que definirá el pago a productores de hasta 50 hectáreas, por un volumen máximo de 140 toneladas, con base en el precio de garantía vigente. Una vez liberado el documento, aseguró, se abrirán las ventanillas para iniciar los pagos pendientes.

El encuentro también contó con la presencia de Rubén Medina Niño, funcionario de la oficina del secretario Julio Berdegué Sacristán, así como representantes de productores y de la industria triguera.

Según se informó, existe disposición tanto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del propio Berdegué Sancristán para responder a los reclamos de los trigueros, quienes llevan meses exigiendo el complemento que aún se les debe del ciclo productivo.

Durante la reunión se firmó una minuta que establece los compromisos de la nueva mecánica. Entre los asistentes estuvieron productores como Baltazar Hernández Encinas, Manuel Hernández López y Jesús Rojo Plascencia de CAADES; Miguel Ángel López Miranda de la LCA; el representante de SADER en Sinaloa, Jesús Vega Acuña; y el Subsecretario de Agricultura del Estado, Ramón Gallegos Araiza.