Promete SEPyC reforzar seguridad en Villa Juárez y abrir mesa de diálogo con maestros

Tras una manifestación de maestros de Villa Juárez, Navolato este jueves, la Secretaría de Educación Pública y Cultura se comprometió a reforzar la seguridad en la sindicatura y a abrir una mesa de diálogo de manera semanal para evaluar la situación en las escuelas.

Alberto Hernández, profesor de la escuela primaria Sinaloa, explicó que la dependencia acordó gestionar mayor seguridad en la comunidad; establecer una mesa de diálogo semanal, donde los maestros presentarán reportes sobre los incidentes ocurridos durante la semana.

Esta información, indicó, se recogerá mediante enlaces escolares y levantarán encuestas sobre la percepción de seguridad de los padres de familia.

“El acuerdo que llegamos, fue que Secretaría va a gestionar más seguridad allá en la localidad de Villa Juárez, así como también abrir una mesa de diálogo los fines de semana para nosotros traer un reporte acerca de la situación o eventos que hayan podido pasar durante la semana y considerar si se está cumpliendo con las garantías o no”, precisó.

“Va haber enlaces de cada escuela que vayamos a traer dichos reportes aquí con ellos”.

En cuanto a su petición inicial de migrar de manera temporal a la virtualidad mencionó que de manera opcional, las clases pasarán a modalidad virtual solo si ocurre algún evento violento un día antes.

“Es opción [las clases virtuales] siempre y cuando haya eventos un día antes”, dijo.

“Por el momento es algo que iremos tomando la decisión a como vayan sucediendo los hechos”.

Durante la reunión estuvieron cerca de 20 profesores de diversas escuelas primarias de la sindicatura de Villa Juárez y comisarías, así como la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, la Subsecretaria y la Jefa de primarias federales.

Profesores pedían migrar de manera temporal a la modalidad virtual debido a las balaceras registradas durante las últimas tres semanas en la comunidad que ha impedido tener un ciclo escolar normal desde que inició el pasado lunes 1 de septiembre.