$!Prometen oficina de CFE en Villa Juárez tras protesta por altos cobros de luz

Pobladores de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, recibieron la promesa de que se instalará una oficina de la Comisión Federal de Electricidad para atender las quejas relacionadas con los cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica.
El anuncio fue realizado por Marta Beatriz López López, luego de que habitantes de la sindicatura se manifestaran durante un evento oficial de inauguración del Centro Integral de Atención para Villa Juárez.
Durante la protesta, los ciudadanos reclamaron los altos costos en el servicio de energía eléctrica y pidieron la intervención de las autoridades para resolver la situación, al señalar que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir los pagos.
Ante las inconformidades, López López aseguró que se buscará habilitar una oficina de la CFE en la comunidad para facilitar la recepción de reportes, aclaraciones y quejas relacionadas con los recibos de luz.
La manifestación se desarrolló en medio de la inauguración del nuevo centro de atención, acto en el que participaron autoridades de distintos niveles de Gobierno.
La promesa para instalar una oficina de atención fue respaldada por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.