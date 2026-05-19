$!Prometen oficina de CFE en Villa Juárez tras protesta por altos cobros de luz

Pobladores de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, recibieron la promesa de que se instalará una oficina de la Comisión Federal de Electricidad para atender las quejas relacionadas con los cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica.

El anuncio fue realizado por Marta Beatriz López López, luego de que habitantes de la sindicatura se manifestaran durante un evento oficial de inauguración del Centro Integral de Atención para Villa Juárez.

Durante la protesta, los ciudadanos reclamaron los altos costos en el servicio de energía eléctrica y pidieron la intervención de las autoridades para resolver la situación, al señalar que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir los pagos.