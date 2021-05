$!Promoverán en Culiacán la movilidad segura e inclusiva con nuevo proyecto en Parque Ecológico

Acompañada por urbanistas, colectivos ambientales, usuarios y organizaciones de la sociedad civil, Bárbara Apodaca destacó que el proyecto tendrá grandes beneficios para los usuarios: una nueva entrada al norte por bulevar Universitarios, conexión completa de la manzana que abarca Jardín Botánico, Parque Ecológico y Centro de Ciencias, más vegetación y más seguridad.

Además, proporcionará un clima más fresco a los visitantes, un espacio inclusivo, mejores normas de convivencia, lo que incrementará el número de usuarios al ser un nuevo punto de encuentro para la comunidad, incluso promoverá la conservación de la flora y la fauna regional y posicionará a la ciudad como un referente turístico.

“Esta transformación conservará la vegetación existente y mantendrá intacto el circuito. Durante el momento de su construcción no se interrumpirá el uso común del espacio y el parque no se cerrará en ningún momento, no se privatizará ni se busca a futuro que sea un espacio con una cuota de acceso. Este es un proyecto que tiene la finalidad de aportar más utilidades al espacio”, puntualizó.