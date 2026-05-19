Promueve amparo Ricardo del Rincón, titular del SESESP, contra intento de ser detenido por la FGR

El actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, promovió un amparo desde la semana pasada contra cualquier “orden de aprehensión y ejecución en su contra”.

La denuncia fue hecha por Jenny del Rincón el pasado 13 de mayo y admitida el día 14 de mayo, y apareció en la lista de acuerdos este lunes 18 de mayo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa.

La fecha del expediente señala que la denuncia por el amparo es contra acciones del titular de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

Tras la petición y estos días que pasaron tras el ingreso, el juzgado señaló las 11:05 horas del 21 de mayo de 2026 para realizar una audiencia incidental.

“Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple del escrito inicial, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 581/2026-III-B, promovido por (...), contra actos del Titular de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades”, dice la resolución.

“SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional”.

La acción jurídica de parte de Ricardo Jenny del Rincón, titular del SESESP, se realizó después de conocerse que la empresa ganadora del fallo de la Licitación Pública Nacional SESESP 01/2023 en la que se adquirieron 18 vehículos y 48 pick up (46 de ellas equipadas como patrullas) el 27 de septiembre de 2023, tenía como socios indirectos a dos empresarios que eran parte del Gabinete estatal como funcionarios de primer nivel y esto fue denunciado por un partido político local en el año 2024.

Según el Secretariado Ejecutivo como instancia convocante de la licitación “revisó cada una de las propuestas conforme a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Sinaloa”, mismo que habría incluido los documentos presentados por cada empresa participante en la convocatoria pública.

Tras la revisión de documentos, se determinó que en términos de ley no había ningún impedimento para la participación de Grupo Premier.

“... y no se advirtió ningún tipo de conflicto de interés, pues dentro de lo presentado por la empresa participante no se observó como socios directos a funcionarios estatales, Enrique Díaz Vega o Javier Gaxiola Coppel”, aclara el SESESP.

Según la licitación y el SESESP, las dos empresas realizaron propuestas en esa licitación, Premier Chevrolet hizo la oferta de menor precio, siendo 1.2 millón de pesos más económica que la otra empresa ofertante, por lo que fue la de mayor beneficio para las finanzas del Estado.

“Sobre un presunto conflicto de interés debido a que el Secretario Ejecutivo reportó en sus declaraciones patrimoniales una relación laboral pasada con una empresa presuntamente relacionada con el proveedor adjudicado, se precisa que la relación con esa empresa concluyó antes de ingresar a Gobierno del Estado, lo que quedó asentado en las declaraciones 2022 y 2023”, explicó el SESESP.

“El Secretario Ejecutivo no ha tenido ingresos de alguna actividad con una empresa independiente al empleo o cargo desde que entró a la presente administración”.

El 17 de noviembre de 2021, Ricardo Jenny del Rincón rindió protesta como nuevo titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa ante el propio Gobernador Rocha Moya.

Antes, Jenny del Rincón fue Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública y regidor por el Partido Acción Nacional.