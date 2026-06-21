Promueve diputado incluir a Sinaloa en programa de ‘Techos Solares para el Bienestar’

El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a incluir formalmente a Sinaloa entre las entidades beneficiarias del programa “Techos Solares para el Bienestar”, con el busca ampliar la cobertura regional que ya se otorga en estados vecinos del noroeste, y con el fin de apoyar la economía familiar y mitigar el impacto de los altos cobros de luz derivados de las temperaturas extremas.

Asimismo, pidió al Gobierno Estatal coordinarse con la Secretaría de Energía federal para establecer las mesas de trabajo, convenios de colaboración y suficiencia presupuestal necesarios. Esto permitirá la implementación, difusión y registro de los hogares sinaloenses en las reglas de operación del programa.

“Proteger el bolsillo de los sinaloenses ante las inclemencias del tiempo requiere de voluntad política y de la descentralización de los programas federales, asegurando que Sinaloa reciba el mismo trato justo que el resto de las entidades del noroeste”, señaló.

Zamora Gastélum afirmó que la inclusión en el programa generaría un beneficio directo, tangible y de largo plazo para la economía de miles de familias, permitiéndoles transitar hacia un modelo de autoconsumo energético limpio que alivie la presión financiera bimestral.

Al generar su propia electricidad mediante energía solar, los hogares no solo reducirán sustancialmente el volumen de kilowatts facturados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que contarán con un escudo financiero permanente. Esto evitará que caigan en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), garantizando que el derecho a un ambiente fresco y digno no signifique la quiebra económica de sus hogares.

El diputado refirió que Sinaloa enfrenta una realidad climática extrema que, año con año, vulnera la estabilidad y calidad de vida de sus habitantes. Esta situación alcanzó niveles críticos durante 2025, un año que rompió récords históricos debido a anomalías térmicas y sistemas anticiclónicos prolongados.

Esta crisis, indicó, se vive con especial crudeza en la zona norte, particularmente en municipios como Choix y El Fuerte, donde entre junio y agosto de 2025 los termómetros registraron regularmente temperaturas máximas de entre 39 y 42 grados a la sombra. Incluso se alcanzaron picos extremos de hasta 50 grados en comunidades como Genaro Estrada, lo que elevó la sensación térmica por encima de los 53 grados.

Asimismo, en la zona centro, el municipio de Culiacán mantuvo máximas promedio de 36 a 41 grados en el trimestre de junio a agosto, combinadas con una sofocante humedad costera, mientras que regiones como Guasave, Juan José Ríos y Ahome experimentaron uno de los veranos más críticos en 35 años, con registros constantes sobre los 38 grados.

“Ante este panorama, el uso de sistemas de enfriamiento y aire acondicionado en los hogares sinaloenses ha dejado de ser un artículo de confort o lujo para convertirse en una herramienta indispensable de supervivencia y salud pública”, concluyó el legislador sinaloense.