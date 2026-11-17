La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, llamó a las familias sinaloenses a participar en la Feria Ganadera, al considerar que este evento representa una oportunidad para impulsar la actividad pecuaria y fortalecer la convivencia familiar.

Destacó que la feria permite dar proyección al sector ganadero de la entidad, además de reunir a las familias en torno a las tradiciones, la cultura y las actividades productivas de Sinaloa.

“Decirle a la población en general, que tengan la confianza de que encontrarán un espacio de mucha convivencia donde vamos a disfrutar de lo que tenemos en Sinaloa. En Sinaloa tenemos cosas muy buenas y esta feria es una de ellas y para los ganaderos es muy importante que también la población los respalde”, expresó.

Domínguez Nava señaló que, además de mostrar el potencial pecuario del estado, este encuentro busca acercar a las nuevas generaciones a las actividades del campo y reconocer el trabajo de las mujeres y hombres que forman parte de este sector productivo.

La Gobernadora sostuvo que la Feria Ganadera representa un espacio para que la población conozca la importancia de la actividad ganadera y respalde a quienes se dedican a ella.

Asimismo, invitó a las familias a disfrutar de las actividades del evento, que busca combinar la promoción del sector primario con la convivencia y el reconocimiento de las tradiciones sinaloenses.