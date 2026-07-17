Promueve Salud Sinaloa la vasectomía sin bisturí como método de planificación familiar

La Secretaría de Salud de Sinaloa invitó a los hombres que ya no desean tener más hijos a considerar la vasectomía sin bisturí como un método permanente de planificación familiar, al tratarse de un procedimiento seguro, rápido y que no afecta la función sexual.

El jefe del Servicio de Urología del Hospital General de Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastélum", Alberto Jorge Camacho Castro, explicó que la vasectomía puede realizarse en cualquier hombre mayor de edad, aunque suele ser una opción para quienes consideran que ya concluyeron su etapa de paternidad.

El especialista señaló que persisten mitos sobre este procedimiento, pero aclaró que no provoca impotencia, no altera las erecciones, no disminuye la producción de testosterona ni aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

Indicó que la intervención dura aproximadamente 20 minutos, se realiza con anestesia local y el paciente puede regresar a sus actividades en poco tiempo.

“La vasectomía es un procedimiento para el control de la natalidad que puede realizarse cualquier hombre mayor de edad. Generalmente es en nombres que ya tienen paternidad satisfecha, que ya no desean tener más familia y que quieren cuidar a su esposa como tal, o sea el más responsable con la pareja”, explicó.

No obstante, precisó que durante los tres meses posteriores a la cirugía es necesario utilizar otro método anticonceptivo, ya que la efectividad del procedimiento se confirma mediante un estudio de laboratorio.

La Secretaría de Salud informó que la vasectomía sin bisturí se ofrece en hospitales generales y centros de salud del Estado, donde también se brinda información y orientación a los hombres interesados en este método de planificación familiar.