CULIACÁN._ El pensamiento crítico a temprana edad abona a la erradicación de la violencia, informó la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Culiacán, Elisa Serrano Carreón.

La dependencia municipal trabaja en la integración de programas sobre filosofía para generar pensamiento crítico en los menores de edad, a fin de prevenir el silencio ante abusos o se adentren a situaciones que arriesguen su integridad.

“Sabemos qué hay muchos halcones, llamados punteros, situaciones que se han normalizado sus usos y costumbres, que si nosotros generamos sensibilización, concientización y pensamiento crítico desde tempranas edades, ellos y ellas van a saber decir ‘no’, ‘esto no está bien’, ‘esto no es paz’, ‘esto no me gusta’”, dijo Serrano Carreón.

Sin especificar al personaje, anunció que un filósofo impartirá un taller para niños y niñas sobre la materia el próximo 10 de diciembre, para generar un programa que se comparta, e implementen, en las instituciones educativas.

Entre las gestiones, fomentan que las escuelas promuevan una promesa de cuidado en los estudiantes con el objetivo de que las víctimas de violencia se animen a denunciar.

“Yo prometo ser una niña valiente, ser un niño valiente, cuidar mi cuerpo, cuidar mis pensamientos, no permitir que nadie se me acerque más de lo adecuado, no permitir que nadie me toque mis partes, cuidarlas, al sentirme en situaciones incómodas aprender a gritar”.

Señaló que muchas mujeres en la etapa adulta reprimen, incluso, bloquean abusos, agresiones o violaciones que vivieron durante la infancia, por lo que lanzarán una campaña escolar llamada “Las niñas y los niños valientes gritan”, para enseñarlos a actuar en defensa de sus derechos.

“Es eso, aprender a desnormalizar lo que hemos visto normal”, agregó.

La Secretaria ejecutiva de Sipinna invitó a padres y madres a fomentar el diálogo en sus hogares, para proporcionar un espacio de confianza en el que sus hijos sientan la libertad de actuar y denunciar ante personas que amenacen contra su integridad.

“Hablar de la importancia de que si yo me siento en una situación que es inapropiada, gritar, no congelarme, es un músculo, tenemos que aprender a gritar, los niños, las niñas, los y las adolescentes valientes gritan, si te están haciendo acoso digital, no lo normalices; si alguien te pide una foto desnuda, no es normal”, mencionó.