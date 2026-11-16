Con el objetivo de atender de manera estructural la salud mental en el ámbito educativo, este martes 17 de noviembre será presentada ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana que busca reformar la ley para establecer la obligatoriedad de contar con psicólogos de planta en todas las escuelas secundarias y preparatorias públicas de Sinaloa.

La propuesta es promovida por la ciudadana culiacanense Rosa Carmina Armenta, quien convocó a la sociedad civil, medios de comunicación y comunidad educativa a dar seguimiento a la entrega formal del documento, programada para las 10:00 horas en la explanada del Poder Legislativo.

Además de la incorporación permanente de especialistas en los planteles de educación básica y media superior, el proyecto legislativo contempla el establecimiento de convenios de servicio social con las facultades de Psicología de la entidad, así como la creación de una Red Estatal de Salud Mental Gratuita que opere las 24 horas, los siete días de la semana.

“Este próximo martes 17 de noviembre a las 10:00 a.m. acudiré al H. Congreso del Estado de Sinaloa para presentar formalmente una iniciativa ciudadana que busca reformar la ley para garantizar psicólogos de planta obligatorios en todas las secundarias y preparatorias públicas de Sinaloa”, informó Armenta a través de un comunicado dirigido a la opinión pública.

Previo a la presentación oficial ante los legisladores sinaloenses, los promotores mantienen abierta una campaña de recolección de firmas digitales para respaldar la petición. De acuerdo con la organizadora, la convocatoria está dirigida principalmente a los sectores directamente involucrados en la dinámica escolar.