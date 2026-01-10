$!Pronostican cielo nublado y temperaturas de hasta 31 grados para Culiacán este sábado

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 y su masa de aire polar, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, están generando un ambiente de frío a gélido en el noroeste del país.

Para este sábado 10 de enero, la capital sinaloense mantendrá un cielo nublado con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados, pese a la nubosidad, las probabilidades de lluvia en la ciudad se mantienen en un cero por ciento, con rachas de viento que podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora.

Mientras que en Culiacán predomina el ambiente cálido por la tarde, en las zonas serranas de Sinaloa se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados y se ha alertado sobre la probable caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del estado durante la madrugada del domingo.

Para quienes se encuentran en las zonas costeras, se recomienda precaución, ya que se prevé un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa y asimismo, en el sur del estado se anticipa un aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas.

Para el inicio de la semana, se espera un ligero incremento en las temperaturas máximas en Culiacán.

Para el domingo 11 de enero habrá cielo nublado con una máxima de 31 grados centígrados y mínima de 19 grados centígrados.

El lunes 12 de enero se prevé un ascenso térmico con una máxima de 35 grados centígrados y mínima de 19 grados centígrados.

Para el martes 13 de enero el termómetro marcará una máxima de 33 grados centígrados, con ráfagas de viento más intensas de hasta 26 kilómetros por hora.