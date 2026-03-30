Pronostican condiciones para que Sinaloa registre lluvias ligeras

La persistencia de un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental continuará favoreciendo condiciones de cielo medio nublado en Sinaloa durante este 30 de marzo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos matutinos, se prevé un cambio en la dinámica atmosférica después de las 15:00 horas, momento en el que se incrementará el desarrollo de celdas de tormenta, especialmente en las zonas de montaña.

Este fenómeno meteorológico aumentará significativamente la probabilidad de precipitaciones en diversos municipios de la entidad y se esperan lluvias moderadas, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en las regiones de Choix, Badiraguato, San Ignacio y Concordia.

Por su parte, se pronostican lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros para El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito, Culiacán, Cosalá, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

Es fundamental que la población tome precauciones, ya que estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que alcanzarán los 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, los informes advierten sobre la posible caída de granizo en las zonas donde se desarrollen las tormentas.

En el Estado, las temperaturas continuarán siendo elevadas, con una máxima que alcanzará valores entre los 34 y 38 grados.

Pronóstico Extendido

Culiacán inició el día con una temperatura máxima de 35 grados y una temperatura mínima de 17 grados con un cielo medio nublado.

Para los próximos días en Culiacán, se espera que el termómetro se mantenga en niveles similares, con un ligero aumento en las temperaturas máximas para el martes 31 de marzo, que se espera un cielo despejado, con una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 17 grados.

El miércoles 1 de abril el cielo se tornará nublado, manteniendo la máxima en 37 grados y la mínima en 17 grados.

Para el jueves 2 de abril se prevé un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 37 y los 17 grados.