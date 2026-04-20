$!Pronostican hasta 40 grados este lunes en Sinaloa

Sinaloa se encuentra bajo los efectos de una onda de calor, afectando a Culiacán y Mocorito y una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Estos fenómenos meteorológicos son los responsables directos de que este lunes predominen cielos despejados y un ambiente sumamente caluroso en prácticamente toda la geografía estatal.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, esta jornada se concentra en el centro del Estado, específicamente en Mocorito y Culiacán, donde se pronostican las temperaturas más altas de la entidad, con valores que oscilarán entre los 36 y los 40 grados.

La intensidad del calor no es exclusiva del centro, ya que en municipios como El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia, el termómetro también ejerce presión, situándose entre los 34 y 38 grados.

En Ahome y Juan José Ríos, Rosario y Escuinapa mantienen valores más bajos, situándose entre los 32 y 35 grados.

Asimismo, para el amanecer del martes, se prevé un fenómeno contrastante: la formación de bancos de niebla en las zonas de Guasave, Navolato y Eldorado, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día.

A pesar del calor dominante, las autoridades meteorológicas advierten sobre rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora que se registran en el Estado.



Pronóstico extendido para Culiacán