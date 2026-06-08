$!Pronostican hasta 40 grados para el centro y el norte del Estado

Mientras los municipios del sur del Estado comienzan a experimentar una mayor nubosidad, el centro y norte de Sinaloa se preparan para enfrentar una jornada de calor, con termómetros que podrían alcanzar los 40 grados en diversas regiones, incluyendo Culiacán.

El panorama meteorológico para este 8 de junio muestra un Estado dividido por las condiciones del cielo y las temperaturas.

En municipios como El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y Culiacán se mantiene el pronóstico de temperaturas máximas entre los 36 y 40 grados.

Para Ahome, Juan José Ríos, Navolato y Cosalá se pronostica entre 32 y 36 grados.

Lugares como Angostura, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa verán cielos de medio nublados a nublados con temperaturas más moderadas, oscilando entre los 29 y 34 grados.

Aunque la mayor parte del Estado se mantendrá seca, se prevé un incremento en la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros durante la tarde o noche.

El incremento en la probabilidad de lluvia se concentrará específicamente en las zonas de montaña que colinda con Durango, derivado de la interacción de la humedad y las condiciones de la sierra.

En las zonas costeras, se recomienda precaución a la navegación debido a que persistirán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.



Pronóstico extendido para Culiacán