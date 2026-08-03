Pronostican lluvias intensas para el centro y norte de Sinaloa este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el norte y centro de Sinaloa, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones estarán asociadas al monzón mexicano, en interacción con circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como al desplazamiento de las ondas tropicales 23 y 24.

El pronóstico señala que las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de incrementar el nivel de ríos y arroyos, por lo que el SMN exhortó a la población a seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.

A pesar de las lluvias, en Sinaloa continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados durante la tarde.

En las costas del Estado también se espera oleaje de entre 1 y 2 metros de altura, mientras que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse inestables durante el transcurso del día.

El SMN recomendó a la población evitar cruzar zonas inundadas, extremar precauciones al conducir durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.