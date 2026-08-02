Pronostican lluvias intensas para el centro y sur de Sinaloa este domingo

Lluvias muy fuertes, con puntuales intensas en el centro y sur de Sinaloa, pronosticó para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional.

Por ello, el organismo llamó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones previstas para la entidad oscilarán entre los 75 y 150 milímetros, derivadas de los efectos del Monzón mexicano, que continuará favoreciendo condiciones de inestabilidad sobre el noroeste del País.

Advirtió además que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de provocar reducción de visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Para Sinaloa también se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en el litoral del estado.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas de hasta 45 grados en el noroeste del estado, mientras que en el resto de la entidad persistirá un ambiente cálido.

En su pronóstico regional para el Pacífico Norte, el organismo señaló que el cielo permanecerá de medio nublado a nublado durante el día, con lluvias intensas en el centro y sur de Sinaloa, condiciones que podrían ocasionar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Ante este escenario, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos, evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, extremar precauciones al conducir durante las lluvias y atender las indicaciones de las autoridades en caso de presentarse alguna emergencia.