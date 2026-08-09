Pronostican lluvias muy fuertes para Sinaloa este domingo

El monzón mexicano favorecerá este domingo 9 de agosto lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, principalmente en las regiones norte y centro del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo prevé acumulaciones de 50 a 75 milímetros, por lo que las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, además de estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Sinaloa forma parte de una franja del noroeste del País donde también se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, debido a la interacción del monzón mexicano con otros sistemas atmosféricos.



Vigilan zonas de baja presión

En el Océano Pacífico se mantienen bajo vigilancia tres zonas de baja presión.

La primera se localiza al suroeste de la península de Baja California, a unos 3 mil 465 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Actualmente presenta 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 por ciento en siete días, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Una segunda zona se ubica a 2 mil 155 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Este sistema incrementó a 30 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 60 por ciento en siete días, con un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

Además, el SMN prevé la formación de una tercera zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Por ahora, ninguno de estos sistemas representa una amenaza directa para Sinaloa, pero su evolución permanece bajo vigilancia meteorológica.



Calor y lluvias

Mientras las lluvias se concentran en buena parte del noroeste y occidente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en distintas regiones del País.

Para Sinaloa, el pronóstico contempla lluvias de 50 a 75 milímetros, mientras que en Baja California Sur se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros.

El SMN también informó que se mantiene una onda de calor en algunas entidades y prevé temperaturas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En el noreste de Baja California, podrían superar los 45 grados.

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones durante las tormentas, debido a que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas, mientras que las rachas de viento tienen capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios.