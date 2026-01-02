$!Pronostican nublados y 31 grados en Culiacán; el calor se intensificará durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes 2 de enero Culiacán mantendrá condiciones de cielo nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

A pesar de la nubosidad, el ambiente en el Estado se mantendrá de cálido a caluroso durante la tarde, siguiendo la tendencia de las últimas jornadas en la región del Pacífico Norte.

De acuerdo con el reporte oficial de la Conagua, para este viernes en Culiacán se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados.

Las autoridades meteorológicas confirmaron que la probabilidad de lluvia es de cero por ciento, con vientos leves que oscilarán entre los 0 y 5 kilómetros por hora, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora.