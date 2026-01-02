$!Pronostican nublados y 31 grados en Culiacán; el calor se intensificará durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes 2 de enero Culiacán mantendrá condiciones de cielo nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones.
A pesar de la nubosidad, el ambiente en el Estado se mantendrá de cálido a caluroso durante la tarde, siguiendo la tendencia de las últimas jornadas en la región del Pacífico Norte.
De acuerdo con el reporte oficial de la Conagua, para este viernes en Culiacán se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados.
Las autoridades meteorológicas confirmaron que la probabilidad de lluvia es de cero por ciento, con vientos leves que oscilarán entre los 0 y 5 kilómetros por hora, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora.
A nivel estatal, Sinaloa se ubica como una de las entidades con las temperaturas más altas del País, con pronósticos que sitúan el termómetro entre los 35 y 40 grados en diversas zonas.
En las costas del Estado, se prevén vientos de componente noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas más fuertes de entre 30 y 50 kilómetros por hora.
Este clima estable y la baja probabilidad de lluvias en la mayor parte de México se deben a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, este fenómeno actúa limitando la formación de tormentas, permitiendo que el ambiente caluroso predomine en el occidente y noroeste, mientras que el ingreso de humedad del Pacífico solo generará chubascos aislados en el sur y sureste del País.
Para quienes planean actividades al aire libre este fin de semana, se recomienda tomar precauciones, ya que el calor irá en ascenso, mientras que para el sábado 3 de enero se prevé que la temperatura se mantenga en los 31 grados como máxima en Culiacán, para el domingo 4 se espera un repunte significativo, alcanzando los 35 grados y el lunes 5 se prevé una temperatura de 33 grados.