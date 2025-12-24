$!Pronostican un día caluroso para Culiacán previo a la Noche Buena, con temperatura de 36 grados

La capital sinaloense vivirá una Noche Buena cálida, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados este miércoles 24 de diciembre, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

A pesar de encontrarse en plena temporada invernal, el termómetro en Culiacán mantendrá condiciones calurosas durante el día, con una máxima de 36 grados y mínima de 18 grados por la noche y un cielo que permanecerá medio nublado.

De acuerdo con el comunicado, Sinaloa se ubica dentro de los estados con temperaturas máximas de 35 a 40 grados, compartiendo estas condiciones con entidades como Sonora, Nayarit y Baja California Sur.

En cuanto a las precipitaciones, para este 24 de diciembre no existe probabilidad de lluvia en la capital, con vientos que oscilarán entre los 5 y 10 kilómetros por hora, no obstante, en las zonas costeras del Estado se esperan rachas de viento más intensas, de entre 30 y 50 kilómetros por hora.