$!Pronostican un día caluroso para Culiacán previo a la Noche Buena, con temperatura de 36 grados

La capital sinaloense vivirá una Noche Buena cálida, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados este miércoles 24 de diciembre, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
A pesar de encontrarse en plena temporada invernal, el termómetro en Culiacán mantendrá condiciones calurosas durante el día, con una máxima de 36 grados y mínima de 18 grados por la noche y un cielo que permanecerá medio nublado.
De acuerdo con el comunicado, Sinaloa se ubica dentro de los estados con temperaturas máximas de 35 a 40 grados, compartiendo estas condiciones con entidades como Sonora, Nayarit y Baja California Sur.
En cuanto a las precipitaciones, para este 24 de diciembre no existe probabilidad de lluvia en la capital, con vientos que oscilarán entre los 5 y 10 kilómetros por hora, no obstante, en las zonas costeras del Estado se esperan rachas de viento más intensas, de entre 30 y 50 kilómetros por hora.
A nivel regional, el SMN informa que un nuevo frente frío se aproxima al noroeste de la República Mexicana.
El frente frío interaccionará con una vaguada, que es una zona alargada de baja presión atmosférica en los mapas del tiempo, en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que podría originar lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste del País.
Para quienes esperan un descenso en las temperaturas tras la Navidad, el pronóstico extendido para Culiacán indica lo siguiente:
El jueves 25 de diciembre se espera un cielo nublado con una máxima de 35 grados y una mínima de 17 grados.
El viernes 26 de diciembre, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 38 grados y una mínima de 19 grados con cielo poco nuboso.
El sábado 27 de diciembre se prevé un cielo despejado con temperaturas entre los 36 y 18 grados.
Aunque los sistemas invernales comienzan a acechar el norte de México, el clima en Culiacán parece comportarse como un invitado que se resiste a sacar los abrigos, manteniendo el ambiente caluroso durante las celebraciones navideñas.