Propone CPC crear organismo descentralizado para sistema de transparencia en Sinaloa

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción propuso que el nuevo modelo de transparencia en Sinaloa se estructure como un organismo descentralizado, con mayor independencia técnica del Gobierno estatal y con participación ciudadana en su supervisión.

La presidenta del CPC, Lucía Mimiaga, explicó que esta propuesta forma parte de los planteamientos que el organismo ha entregado a las autoridades estatales en el proceso de armonización de la ley de transparencia y acceso a la información.

“Entre los temas importantes que hemos defendido es, por ejemplo, un organismo descentralizado... que podría ayudar un poco más al equilibrio.. puede tener un poco más de independencia técnica del mismo Gobierno del Estado”, señaló.

Indicó que, aunque el nuevo sistema ya no sería un organismo autónomo, la propuesta busca mantener ciertos contrapesos institucionales que permitan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los planteamientos del CPC también se incluye la creación de un consejo consultivo integrado por ciudadanos, especialistas y periodistas que pueda dar seguimiento al funcionamiento del sistema.

“Que tenga también un consejo consultivo... integrado por ciudadanos, por expertos, por periodistas, donde pueda ser un poco el contrapeso, como existen estos consejos en otras instituciones para precisamente poder estar proponiendo, recomendando y haciendo también un seguimiento de este nuevo modelo”, explicó.

Mimiaga señaló que el CPC ha presentado diversas propuestas a las autoridades estatales desde hace casi un año, las cuales ya fueron entregadas al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Transparencia.

“Propuestas no han faltado, ya casi llevamos un año desde que presentamos las propuestas”, comentó.

La presidenta del CPC añadió que dentro de los planteamientos también se propone revisar los tiempos de reserva de la información en algunos casos y garantizar que las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción puedan ser del conocimiento público.

“Queremos que quede claro que los casos de corrupción, o los presuntos casos de corrupción, son temas que deben ser del conocimiento público”, expresó.

Estas propuestas forman parte de la discusión sobre la armonización de la legislación estatal tras los cambios a nivel nacional en materia de transparencia y acceso a la información.