Propone CPC en Sinaloa decretar como un derecho humano tener una vida libre de corrupción

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción presentó ante el Congreso del Estado de Sinaloa una nueva iniciativa que busca establecer como derecho humano una vida libre de corrupción para la ciudadanía.

La dirigente del organismo, Lucía Mimiaga, destacó que esta propuesta tiene como objetivo que las y los diputados realicen una revisión precisa y necesaria para disminuir los casos de corrupción en Sinaloa.

Señaló que, actualmente, la iniciativa en materia de transparencia que ya fue leída y que probablemente sea aprobada en el Congreso podría representar una afectación al acceso a la información. Ante ello, indicó que esta nueva propuesta busca garantizar menos actos de corrupción hacia la ciudadanía.

“En la iniciativa de Ley de Transparencia no recibimos el diálogo necesario, esperamos que ahora sí haya con esta iniciativa” comentó.

Raquel Zapién, integrante del CPC, comentó que, de aprobarse esta iniciativa y ser tomada en cuenta por las y los legisladores, Sinaloa se convertiría en el quinto estado en reconocer como derecho humano una vida libre de corrupción.

“Los estados que ya cuentan con este cambio son Baja California, Durango, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa si los diputados lo toman en cuenta” expresó.

La iniciativa fue entregada en la Oficialía de Partes para que sea considerada y posteriormente pueda llegar al pleno del Congreso del Estado.