Propone Erika Sánchez frenar nuevas licencias de alcohol cerca de escuelas para proteger a menores

CULIACÁN._ Una iniciativa para impedir que se otorguen nuevas licencias a ultramarinos ubicados a menos de 150 metros de planteles educativos, con el objetivo de reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a la venta de bebidas alcohólicas, presentó la regidora del PRI, Erika Sánchez Martinez, ante el Congreso del Estado.

La propuesta busca reformar el artículo 45 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Sinaloa, para eliminar la excepción que actualmente permite a estos comercios instalarse cerca de las escuelas.

Sánchez Martinez explicó que, aunque la legislación ya establece restricciones de distancia para otros establecimientos que venden alcohol, los ultramarinos quedaron fuera de esa disposición.

Aclaró que la iniciativa no busca cerrar negocios que ya están en funcionamiento ni afectar a los comerciantes, sino evitar que se expidan nuevas licencias o autorizaciones para ultramarinos que se encuentren a menos de 150 metros de una escuela.

“De ninguna manera, esta propuesta es restrictiva ni tampoco prohibitiva. Creemos que, al contrario, debemos buscar cómo pueden convivir dos derechos” expresó.

La regidora de Culiacán señaló que la propuesta surgió del trabajo realizado durante un año y medio mediante el programa Líderes del Futuro Construyendo Paz, en el que han escuchado a estudiantes y conocido las condiciones que enfrentan en sus entornos escolares.

Por su parte, Elisa Carreón, defensora de los derechos de la niñez, advirtió que el consumo de alcohol a edades tempranas representa un riesgo para niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró necesario acompañar la prevención con medidas que reduzcan su exposición a estas bebidas.

“Los espacios educativos son sagrados. Definitivamente, en el Ayuntamiento de Culiacán, en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hemos hecho diagnósticos muy grandes preguntándoles precisamente sobre estos temas, y estos temas nos llevan a priorizar el interés superior de la infancia” señaló.

La iniciativa recibió el respaldo de legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes llamaron a Morena y a las demás fuerzas políticas a apoyar la propuesta para que avance en el proceso legislativo.