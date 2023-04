Entre las propuestas emitidas por el Frente Cívico Nacional en Sinaloa se destacó la de un pago colaborativo por las toneladas de maíz vendidas por los productores, sin embargo dentro de esta propuesta se establece que de aplicarse el Gobierno Federal no podría sacar de mercado toneladas de maíz.

“ Está claro que el diseño de las políticas públicas del actual Gobierno solo está orientada al productor de autoconsumo y a los de pequeña escala. Para el Gobierno Federal es como si no existiera la agricultura comercial ”, se critica en un fragmento de la misiva, misma que fue leída por Carlos de Doig Alvear Gómez ante medios de comunicación.

Desde el Frente Cívico se responsabilizó al Gobierno Federal para que se garantice certidumbre económica a productores.

“La responsabilidad de garantizar un precio justo y rentable es total y absoluta del Gobierno Federal; persiste el problema de hacer ofrecimientos en época electoral y no cumplirlos siendo ya Gobierno; los productores no son culpables, se les ofreció apoyo, precios justos y no se ha cumplido”, se precisó.

“En resumen, se requiere un enfoque integral y colaborativo por parte del Gobierno y otros actores claves del sector para encontrar soluciones que garanticen un precio justo para los productores y evitar desincentivar la siembra en cosechas futuras del principal alimento en la dieta del mexicano. El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de generar confianza y certidumbre en los productores y en la sociedad en general”, se informó.