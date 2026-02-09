$!Propone investigador de la UAS el bagazo de café como alternativa económica y sana al chocolate

El aprovechamiento de los residuos generados por la industria alimentaria puede convertirse en una fuente de innovación científica y beneficios sociales, como es el caso del bagazo de café.

En este contexto, un estudio publicado recientemente en una revista científica indexada demostró que el bagazo del café, el principal subproducto de su elaboración, puede utilizarse para mejorar la calidad nutricional de alimentos de consumo común, sin afectar su aceptación entre los consumidores.

Para el estudio, explicó el investigador Emiliano Terán Bobadilla, el equipo de investigación analizó el uso del bagazo del café como sustituto del chocolate en productos alimenticios, con el objetivo de ofrecer una alternativa más accesible y saludable.

Detalló que el chocolate, además de su costo elevado, puede contener metales pesados que, en algunos casos, superan los niveles recomendados para el consumo humano.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores dio a conocer que se realizaron comparaciones entre bollos elaborados con chocolate y aquellos elaborados con bagazo de café.