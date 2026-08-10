Propone Jesús Ibarra ‘pasar báscula’ a todos los que busquen cargos políticos en Sinaloa

Los perfiles que aspiren a participar en política en Sinaloa, sin importar el partido al que pertenezcan, deberían ser sometidos a una revisión de su trayectoria, situación patrimonial, de intereses y fiscal, planteó Jesús Ibarra Ramos.

Durante rueda de prensa este lunes en Culiacán, el aspirante a coordinador estatal de Morena planteó esta propuesta, como parte de un mecanismo de transparencia que permita conocer cómo llegan y cómo salen de la función pública.

Ibarra Ramos propuso que se realice una especie de “pasada de báscula” a todos los políticos que pretendan participar en procesos electorales, incluidos quienes formen parte de partidos de oposición.

“El chiste de todo esto es que sea una pasada de báscula a todos los que quieran o queramos ser o participemos en política”, expresó.

Recordó que ha presentado iniciativas relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas y consideró que sería conveniente contar con mecanismos tanto a nivel local como federal para que estas declaraciones sean públicas.

“Qué interesante sería que existiera una ley local y una ley federal, donde los que queremos participar para hacer este candidatos a algo en un futuro pudieran presentar su patrimonial de intereses, las tres.. y la fiscal y poder hacerlo público. Eso estaría muy interesante para que la ciudadanía conozca, pues cómo entras y cómo sales”.

Señaló que la ciudadanía debe tener elementos para conocer quiénes son las personas que buscan ocupar cargos públicos y no limitar la revisión a los 13 perfiles registrados actualmente en el proceso interno de Morena.

“Lo que les he dicho yo es: empiecen conmigo, pero la misma forma en que lo hagan conmigo, lo hagámoslo con toda aquella persona que quiera participar en Sinaloa, desde Morena o desde cualquier fuerza política o cualquier partido político. Esto no es exclusivo de uno, debería de ser para todos”, planteó.

En el caso específico de los procesos internos que busca llevar a cabo Morena, consideró que no debería bastar con registrarse para que una persona sea considerada un perfil apto para participar en política, por lo que llamó a revisar a fondo quién es quién antes de definir candidaturas o responsabilidades partidistas.

“Lo más importante es, y creo que es lo que se está haciendo en estar checando muy bien quién es quién, cómo está y cuando salgamos a la luz pública sea el que vaya a coordinar, bueno, esté muy bien filtrado”, apuntó.