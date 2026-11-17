Diputados del PAS, Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentaron el 17 de noviembre de 2026 una iniciativa para exentar del pago de predial, ISAI y costos registrales a jóvenes que adquieran su primera vivienda, además de un 50 por ciento de descuento en gastos notariales en Culiacán.

La propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense busca reformar la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Hacienda del Estado y la Ley del Notariado. Estos beneficios se dirigirían a jóvenes sinaloenses y a todas las personas que adquieran una vivienda por primera vez.

Sinaloa enfrenta un panorama complicado para la adquisición de vivienda. Entre 2020 y 2026, las casas de interés social pasaron de costar entre 500 mil y 550 mil pesos a ubicarse entre 900 mil y un millón de pesos en promedio. Miles de jóvenes, incluso con estudios y empleos, enfrentan obstáculos por los altos precios y gastos adicionales.

La diputada Angélica Díaz Quiñónez señaló que adquirir una vivienda representa independencia, consolidar un proyecto de vida y contar con un patrimonio que brinde seguridad y estabilidad a las nuevas generaciones. Explicó que los gastos iniciales para comprar una casa, generalmente no cubiertos por créditos hipotecarios, son una carga adicional.

Entre los principales apoyos contemplados en la iniciativa destacan la exención del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, la exención del impuesto predial durante el primer año y la exención del pago de derechos registrales ante el Registro Público de la Propiedad. También se propone un descuento del 50 por ciento en el costo del arancel notarial.

El impacto de esta iniciativa radica en atender el desafío que enfrenta la juventud para acceder a una vivienda propia y alcanzar independencia económica. La propuesta busca reducir las barreras económicas que impiden dar el primer paso hacia la construcción del patrimonio y generar mejores condiciones para los proyectos familiares y personales en Sinaloa.

Díaz Quiñónez recordó que el Partido Sinaloense ha impulsado una agenda legislativa orientada al acceso a la vivienda. En diciembre de 2024, el grupo presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso del Estado el 28 de julio de 2026.

La legisladora hizo un llamado a sus compañeros diputados para respaldar esta nueva propuesta. Consideró que las condiciones económicas actuales demandan acciones legislativas que atiendan las necesidades de la población. “Los jóvenes necesitan que en estos momentos legislemos para apoyarlos, pensando en sus necesidades”, expresó.