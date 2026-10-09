Propone PRI plan integral para reforzar la seguridad en Culiacán

Fortalecer la Policía Municipal con mejores salarios, aumentar su estado de fuerza hasta alcanzar los 2 mil elementos y garantizar recursos permanentes para seguridad son algunas de las propuestas del plan integral que presentó Noé Heredia Ayón, dirigente del PRI en Culiacán ante medios de comunicación.

El priista, quien ha reiterado su aspiración a competir por la presidencia municipal de Culiacán el próximo año, sostuvo que el municipio necesita una estrategia propia para atender los delitos que corresponden al ámbito local, como el robo de vehículos y a casa habitación.

Advirtió sobre la necesidad de preparar a las corporaciones ante una eventual reducción del apoyo de las fuerzas federales.

“Quiero presentar el plan integral por la seguridad de Culiacán, una policía completa, bien pagada, que rinda y dé cuentas a los ciudadanos. Culiacán tiene un problema de discurso, tiene un problema de policías”.

Heredia Ayón propuso elevar a 25 mil pesos mensuales el salario de los policías municipales, frente a los aproximadamente 18 mil pesos que se ofrecen actualmente en las convocatorias de reclutamiento.

Además, estimó que Culiacán necesita entre 800 y mil agentes adicionales para llegar a una corporación de 2 mil elementos.

Aseguró que el Ayuntamiento tiene capacidad presupuestal para financiar estas medidas y sostuvo que el gasto en seguridad debe convertirse en una prioridad.

“Que los sueldos de policías sean bien pagados 25 mil pesos, como lo están en otros estados. Sí es posible porque les digo, no nos rebasan ni el 10 por ciento del presupuesto que tienen el municipio”.

Planteó establecer un presupuesto blindado para salarios, capacitación, equipamiento y atención psicológica para los agentes y sus familias.

“Debemos de blindar el fondo que se presupuesta año con año y que sea inamovible. Sobre esos fondos blindados es para el adiestramiento, capacitación, para el psicólogo, para que la familia esté bien y el policía trabaje con mayor seguridad”.

Como parte de los cambios institucionales, propuso que los mandos policiales sean seleccionados mediante concursos abiertos y evaluaciones, en lugar de depender de designaciones directas.

También planteó que el secretario de Seguridad Pública municipal comparezca cada tres meses ante el Cabildo y representantes ciudadanos.

El plan contempla recuperar el modelo de policía de cuadrantes y reactivar casetas que, afirmó, están abandonadas en sectores como Barrancos, Terranova y Las Quintas, para acercar a los agentes a las colonias y mejorar la comunicación con los habitantes.

Heredia Ayón también propuso fortalecer la justicia cívica para atender conflictos vecinales antes de que escalen a situaciones de violencia, así como rehabilitar espacios deportivos, mejorar el alumbrado público y reactivar centros comunitarios como parte de las acciones de prevención.

El dirigente priista cuestionó que el Municipio carezca de una estrategia clara para atender delitos del fuero común y consideró necesario preparar a las corporaciones locales ante una posible reducción de la presencia federal.

Señaló que el Ayuntamiento debe asumir sus responsabilidades en la atención de delitos como el robo de vehículos y a casa habitación.

“La seguridad no se decreta, se paga y se mide y se vigila”, expresó tras presentar el plan, con el que también busca establecer mecanismos para que las políticas de seguridad no dependan de las decisiones de cada administración municipal.