El Regidor del Partido Acción Nacional proporcionó el documento oficial a Noroeste sellado por la Secretaría del Ayuntamiento con fecha de 3 de noviembre de 2023.

Argumentó que el recurso público debe circular en la ciudad para generar una mayor derrama económica; a su vez, adquirir materiales óptimos para las condiciones locales.

“En la pavimentación, no es lo mismo el tema de Chiapas, los climas de allá o de Chihuahua, o los climas de Querétaro, entonces, se les está comprando gravas y todo tipo de material, por eso a veces la pavimentación no es la adecuada porque no está tropicalizada, por eso no dura, porque no se le compra al proveedor que realmente es”, aseguró.

Entre las adquisiciones de este año provenientes de entidades externas, incluso, otros países, el Gobierno municipal compró materiales para obras de pavimentación y construcción, químicos, o equipo vehicular, como los camiones recolectores de basura, según las palabras del integrante del gabinete.

“En lo local tenemos empresas que se dedican a eso, simple y sencillamente, nosotros vemos qué hay que apoyar a lo local, a los proveedores locales y esa es la solución”, agregó.

“Incluso, provocar un desarrollo y una derrama económica aquí en lo local, que no se vaya ese presupuesto a otras entidades cuando aquí existen proveedores que pueden brindar ese servicio”.