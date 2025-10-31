Propone regidora del PAN exentar cobro de derecho de piso a grupos vulnerables

En sesión ordinaria de Cabildo de este viernes, la regidora del Partido Acción Nacional, Guillermina López Escobar, informó al pleno municipal que presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 87 de la Ley de Hacienda Municipal para exentar del pago de derechos municipales a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta propuesta, indicó, la hizo en conjunto con Felipe Parada Valdivia, regidor de Mazatlán; y diputados locales del partido.

La propuesta, señaló, busca beneficiar a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, comunidades indígenas y jóvenes en situación de calle, reconociendo el esfuerzo de quienes continúan trabajando pese a las adversidades.

Aseguró que esta medida no representa una pérdida significativa para las finanzas municipales, pero sí constituye “un acto de justicia social y fiscal” al apoyar a quienes mantienen actividades económicas dignas y aportan al desarrollo local.

“Acciones como esta son las que se consolidan como una misión de Estado más justa, más empática y más comprometida con el bienestar de las familias culiacanenses”, dijo.